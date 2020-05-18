19 мая праздник: день Иова Благочестивого и присоединение Украины к Болонскому процессу

https://racurs.ua/n138383-zavtra-den-iova-blagochestivogo-i-godovschina-prisoedineniya-ukrainy-k-bolonskomu-processu.html

Ракурс

19 мая 2020 года отмечают праздник Иова Горошника (Иова Многострадального или Благочестивого).

Он жил в Северной Аравии за 2000−1500 лет до Рождества Христова. Иов был благочестивым, но на его дом посыпались несчастья: он лишился детей, богатства и был поражен проказой. Иова оставили друзья и знакомые, жена ему советовала ругать Господа и умереть. На что Иов ответил: «Неужели только добро мы будем принимать от Бога, а зла не будем?».

Видя смирение и долготерпение Иова, Господь вознаградил: вернул ему здоровье и богатство. У него родились замечательные дети, а сам он прожил еще 140 лет. В учении церкви святой Иов является прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества.

Роса утром 19 мая считается целебной. Именины в этот день празднуют: Денис, Иван, Василий.

19 мая отмечают также Всемирный день борьбы с гепатитом. В 2020 году на 19 мая приходится Ночь могущества — самая значительная ночь в священном месяце Рамадан. Считается, что именно в эту ночь первые суры Корана были посланы пророку Мухаммеду.

Есть и необычный праздник 19 мая — День блокнота или День записной книжки (отмечают с 2016 года). Дата 19 мая вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками. В 1051 году во французском Реймсе короновали дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну. 19 мая 1649 года Англию провозгласили республикой.

В 1861 году в Сумах открылась первая в Украине воскресная школа.

В 1997 году компания «Hewlett-Packard» выпустила свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE. В 1998 году 19 мая из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похитили две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.

В 2005 году, 15 лет назад, Украина на конференции министров образования стран Европы в Норвегии присоединилась к Болонскому процессу.

Болонский процесс — процесс структурного реформирования национальных систем высшего образования стран Европы. Его целью является создание научного и образовательного пространства для повышения способности выпускников высших учебных заведений к трудоустройству, улучшение мобильности на европейском рынке труда, повышение конкурентоспособности европейской высшей школы. Его участниками являются 48 стран Европы.