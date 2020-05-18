Курбан-байрам станет государственным праздником, в Киеве построят большую мечеть — Зеленский, фото — Телеграф

https://racurs.ua/n138367-kurban-bayram-stanet-gosudarstvennym-prazdnikom-v-kieve-postroyat-bolshuu-mechet-zelenskiy.html

Ракурс

Курбан-байрам — мусульманский праздник — получит статус государственного религиозного, а в Киеве намерены построить большую мечеть.

Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями крымских татар. Глава государства принял делегацию по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Зеленский в ближайшее время подпишет соответствующий указ относительно праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам. Пресс-служба Офиса президента не сообщает, будут ли эти дни выходными.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман. Он начинается после 70 дней окончания поста ураза, в день окончания хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.

Празднику Ураза-байрам предшествует 30-дневный пост, который начинается в первый день новолуния месяца Рамадан. Именно в этот месяц пророку Мухаммеду покорилась Мекка и мусульманам было даровано Коран.

Зеленский сегодня также сообщил, что в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Сейчас президент ожидает от крымских татар проект этой мечети и намерен поддержать строительство.

Сегодня Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел и создал при Офисе президента рабочую группу по решению проблемных вопросов крымскотатарского народа, в составе которой будут крымские татары.