Курбан-байрам отримає статус державного свята, в Києві побудують велику мечеть — Зеленський, фото — Телеграф

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Курбан-байрам — мусульманське свято — отримає статус державного релігійного, а в Києві мають намір побудувати велику мечеть.

Про це сьогодні заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками кримських татар. Глава держави прийняв делегацію з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Зеленський найближчим часом підпише відповідний указ щодо свят Курбан-байрам та Ураза-байрам. Прес-служба Офісу президента не повідомляє, чи будуть ці дні вихідними.

Курбан-байрам — свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно починається після 70 днів закінчення посту ураза, в день закінчення хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

Святу Ураза-байрам передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Саме в цей місяць пророку Мухаммеду скорилася Мекка й мусульманам даровано Коран.

Зеленський сьогодні також повідомив, що у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Наразі президент очікує від кримських татар проект цієї мечеті і готовий підтримати будівництво.

Сьогодні Зеленський погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ та створив при Офісі президента робочу групу з вирішення проблемних питань кримськотатарського народу, у складі якої будуть кримські татари.