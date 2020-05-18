Садівництво робить людей щасливими. Фото: sb.by

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Садівництво та городництво робить мешканців міста щасливішими в період пандемії коронавірусу.

Дослідники з Принстонського університету вивчали вплив на самопочуття 370 жителів міста Сент-Пол (штат Міннеаполіс) таких повсякденних справ, як прогулянки, поїздки на громадському транспорті і шопінг. Виявилося, що третина цих осіб щонайменше півтори години на тиждень працювали в саду чи на городі. Такий висновок міститься в роботі «Ландшафт і міське планування» (Landscape and Urban Planning).

Науковці стверджують, що такі люди відчувають щастя і почуття власної значущості частіше, ніж люди з іншими хобі. Про високий рівень емоційного благополуччя повідомили навіть респонденти з низьким рівнем доходу і самотні люди, які захоплюються рослинництвом.

Один із дослідників Грем Емброуз заявив, що результати дослідження свідчать про те, що влада США повинна більше уваги приділяти домашньому садівництву, оскільки саме з садів на ринки потрапляють якісні продукти, а невеличкі міста розвиваються.

Однак займатися такою діяльністю необхідно також із обережністю. Саме від садівництва постраждав гітарист групи Queen Брайан Мей. Музикант, якого госпіталізували до лікарні, в Instagram розповів, що під час роботи в саду розірвав м’яз. Зараз він не може ходити без сторонньої допомоги через дуже сильний біль і проходить курс лікування.