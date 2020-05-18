ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n138364-radi-proponuut-pryrivnyaty-staj-roboty-u-kdb-do-dbr-ta-ozbroyity-detektyviv.html

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Державне бюро розслідувань може отримати розширені повноваження. У Верховній Раді пропонують внести зміни до закону «Про ДБР», які передбачають введення у відомстві спеціальних звань, розробку уніформи, а також надання права співробітникам бюро застосовувати вогнепальну зброю.

Ініціатором законопроекту № 3473 від 14 травня 2020 року виступає голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє «Судово-юридична газета».

У проекті закону пропонується знімати з військового обліку співробітників ДБР на час роботи їхньої роботи у бюро. Також у відомстві можуть з’явитися такі звання, такі як генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал-полковник.

Пропонується також внести зміни до розрахунку стажу роботи. Законопроект передбачає доплату за вислугу років, а також додаткову відпустку за стаж роботи. Окрім того, до стажу роботи в ДБР буде враховуватися:

служба у Нацполіції, Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні держохорони, Цивільній обороні України, Внутрішніх військах МВС, органах МВС, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, спеціальній службі транспорту та податковій міліції;

служба у прокуратурі, а також робота суддею;

служба у Збройних силах СРСР, МВС СРСР, КДБ та інших силових органах;

робота в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Пропонується до стажу враховувати лише повні роки роботи без округлення.

Також пропонується розробити єдину уніформу для відомства, яку має затвердити Кабмін. Форма надаватиметься співробітникам безкоштовно.

Крім того, у законопроекті пропонується надати співробітникам ДБР право на носіння та застосування вогнепальної зброї. Перелік співробітників, які будуть мати право на вогнепальну зброю, затверджує директор ДБР. Наразі у складі ДБР діє лише один спецпідрозділ, співробітники якого мають право на носіння та застосування вогнепальної зброї.