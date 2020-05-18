Столиця Казахстану "попливла" після короткочасної зливи, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138363-nur-sultan-chy-veneciya-stolycya-kazahstanu-poplyvla-pislya-korotkochasnoyi-zlyvy-video.html

Ракурс

Злива у Нур-Султані призвела до затоплення кілької вулиць у центрі столиці Казахстану. Очевидці публікують численні відео у соціальних мережах, відзначаючи, що навіть у цьому році Нур-Султан не вперше піддався такому сильному випробуванню стихії. Але цього разу наслідки будуть набагато важчими.

Невеликий дощ в столиці перетворив вулицю Момишулі у маленьку Венецію. Тут просто річка утворилася. На вулиці велося будівництво і була величезна яма. Зараз вона повністю залита водою, — коментують користувачі побачене.

Частину правого берега столиці затопило, автовласники пересувалися по місту буквально вплав. На вулиці Момишгулі у ці дні будували магістральний колектор зливної каналізації і демонтували повністю замулені трубу.

Містяни публікують кадри підтоплення й з інших вулиць Нур-Султана. У воді опинилися вулиці Каниша Сатпаева і Бейімбета Майлина.

Тим часом столицю Казахстану очікують нові випробування. У найближчі дні на всій території країни пройдуть дощі, а на півночі, сході та південному сході — місцями сильні. Синоптики Казгідромету прогнозують грози, тумани, шквал, посилення вітру та град.

Про подібні проблеми у Києві «Ракурс» повідомляв на початку травня. Тоді в столиці підтоплювало станції метро.