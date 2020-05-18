Нур-Султан или Венеция: столица Казахстана «поплыла» после кратковременного ливня, скриншот видео

https://racurs.ua/n138363-nur-sultan-ili-veneciya-stolica-kazahstana-poplyla-posle-kratkovremennogo-livnya-video.html

Ракурс

Ливень в Нур-Султане привел к затоплению несколько улиц в центре столицы Казахстана. Очевидцы публикуют многочисленные видео в социальных сетях, отмечая, что даже в этом году Нур-Султан не первый раз подвергся такому сильному испытанию стихии. Но на этот раз последствия будут гораздо тяжелее.

Небольшой дождь в столице превратил улицу Момишули в маленькую Венецию. Здесь просто таки река образовалась. На улице велось строительство и была огромная яма. Сейчас она полностью залита водой, — комментируют пользователи увиденное.

Часть правого берега столицы затопило, автовладельцы передвигались по городу буквально вплавь. На улице Момишгули в эти дни строили магистральный коллектор ливневой канализации и демонтировали полностью заиленные трубы.

Горожане публикуют кадры подтопления и из других улиц Нур-Султана. В воде оказались улицы Каныша Сатпаева и Бейимбета Майлина.

Между тем столицу Казахстана ожидают новые испытания. В ближайшие дни на всей территории страны пройдут дожди, а на севере, востоке и юго-востоке — местами сильные. Синоптики Казгидромета прогнозируют грозы, туманы, шквал, усиление ветра и град.

О похожих проблемах в Киеве «Ракурс» сообщал в начале мая. Тогда в столице подтапливало станции метро.