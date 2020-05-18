ГБР. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n138364-rade-predlagaut-priravnyat-staj-raboty-v-kgb-k-gbr-i-voorujit-detektivov.html

Ракурс

Государственное бюро расследований может получить расширенные полномочия. В Верховной Раде предлагают внести изменения в закон «О ГБР», которые предусматривают введение в ведомстве специальных званий, разработку униформы, а также предоставление права сотрудникам бюро применять огнестрельное оружие.

Инициатором законопроекта № 3473 от 14 мая 2020 года выступает глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает «Судебно-юридическая газета».

В проекте закона предлагается снимать с воинского учета сотрудников ГБР на время их работы в бюро. Также в ведомстве могут появиться такие звания, как генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

Затронут изменения и стаж работы. Законопроект предусматривает доплату за выслугу лет, а также дополнительный отпуск за стаж работы. Кроме того, в стаж работы в ГБР будет учитываться:

служба в Нацполиции, Вооруженных силах Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении госохраны, Гражданской обороне Украины, Внутренних войсках МВД, органах МВД, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, специальной службе транспорта и налоговой милиции;

служба в прокуратуре, а также работа судьей;

служба в Вооруженных силах СССР, МВД СССР, КГБ и других силовых органах;

работа в органах государственной власти и местного самоуправления.

Предлагается в стаж учитывать только полные годы работы без округлений.

Также предлагается разработать единую униформу для ведомства, которую должен утвердить Кабмин. Форма будет предоставляться сотрудникам бесплатно.

Кроме того, в законопроекте предлагается предоставить сотрудникам ГБР право на ношение и применение огнестрельного оружия. Перечень сотрудников, которые будут иметь право на огнестрельное оружие, утверждает директор ГБР. В настоящее время в составе ГБР действует лишь одно спецподразделение, сотрудники которого имеют право на ношение и применение огнестрельного оружия.