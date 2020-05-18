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Ракурс
Садоводство делает людей счастливыми. Фото: sb.by

Ученые установили, какое хобби делает человека счастливым во время пандемии COVID-19

18 мая 2020, 16:25
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Садоводство и огородничество делает жителей города счастливыми в период пандемии коронавируса.

Исследователи из Принстонского университета изучали влияние на самочувствие 370 жителей города Сент-Пол (штат Миннеаполис) таких повседневных дел, как прогулки, поездки на общественном транспорте и шопинг. Оказалось, что треть этих людей как минимум полтора часа в неделю работали в саду или на огороде. Такой вывод содержится в работе «Ландшафт и городская планировка» (Landscape and Urban Planning).

Ученые утверждают, что эти люди испытывают счастье и чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби. О высоком уровне эмоционального благополучия сообщили даже респонденты с низким уровнем дохода и одинокие люди, увлекающиеся растениеводством.



Один из исследователей Грэм Эмброуз заявил, что результаты исследования свидетельствуют о том, что власти США должны больше внимания уделять домашнему садоводству, поскольку именно оттуда на рынки попадают качественные продукты, а небольшие города развиваются благодаря садовым хозяйствам.

Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо также проявлять осторожность. Именно от садоводства недавно пострадал гитарист группы Queen Брайан Мэй. Музыкант, которого госпитализировали в больницу, в Instagram рассказал, что во время работы в саду разорвал мышцу. Сейчас он не может ходить без посторонней помощи из-за очень сильной боли и проходит курс лечения.


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