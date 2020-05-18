Инфекция COVID 19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2635-infekciya-covid-19-ob-otdalennyh-posledstviyah-dlya-zdorovya-paradoksah-karantina-i-vtoroy-volne.html

Ракурс

О коронавирусной инфекции COVID 19 и последствиях для здоровья, чувствуют ли себя украинские медики защищенными, а также можно ли наконец расслабиться со смягчением карантина — «Ракурс» беседовал с пульмонологом, кандидатом медицинских наук Мариной Корчинской.

Напомним, что из первой части интервью можно узнать много полезной информации: об особенностях коронавирусной пневмонии, красных флажках, помогающих выявлять кандидатов на тяжелое течение COVID 19, и многом другом.

Последствия тяжелых пневмоний

— Сейчас точно неизвестно, но есть предположение: люди, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID 19, будут иметь отдаленные негативные последствия для здоровья. Что думают об этом пульмонологи?

— Этот вопрос еще не изучен. Однако это справедливо не только в отношении инфекции COVID 19, но и для других вирусов тоже. Например, для опухоли печени доказано, что гепатиты B и C, особенно последний, являются онкогенными вирусами. Респираторные вирусные инфекции также имеют последствия. Они являются провокаторами развития той же бронхиальной астмы. Частые перенесенные респираторные заболевания в итоге могут выливаться в так называемую неаллергическую бронхиальную астму.

Еще один момент. Каждый рубец, образовавшийся в любом паренхиматозном органе — селезенке, печени или легких, там, где не должно быть рубцов, повышает риск возникновения рака. Неважно, после чего этот рубец образовался — бактериальной или вирусной пневмонии или когда-то вылеченного туберкулеза. Серьезные изменения после тяжелых пневмоний приводят к инвалидизации. У меня был пациент с коронавирусной инфекцией COVID 19, подтвержденной методом ПЦР, который перенес двустороннюю тяжелую пневмонию. В результате получил огромные поствоспалительные изменения в легких. Его беспокоит одышка, ведь последствия болезни повлияли на объем легких. Такой человек имеет все права получить группу инвалидности.

— Что могло повлиять на тяжелое течение инфекции COVID 19?

— Как оказалось, сначала заразился брат пациента, он был бессимптомный. Где подцепил коронавирусную инфекцию COVID, четко никто не понял. Он заразил своего старшего брата и мать, возрастом за 80 лет. Они сразу заболели тяжело. У мамы на тяжесть течения повлияли и почтенный возраст, и сопутствующие патологии, но у этого мужчины таких отягчающих факторов не было. Вот вроде бы родные братья, но болезнь переносят по-разному.

Кстати, сейчас в Великобритании проходит исследование с однояйцевыми близнецами на предмет влияния иммунного ответа на течение COVID 19. Чтобы увидеть, действительно ли влияет генетика, или вирусная нагрузка, полученная человеком, или приобретенные болезни. На самом деле почти каждую болезнь изучали на однояйцевых близнецах.

Почему в Украине каждый пятый инфицированный коронавирусной инфекцией COVID 19 — медик

— В Украине каждый пятый инфицированный COVID 19 — медик. Это печальная статистика. В чем причина, достаточно ли защищены наши врачи?

— Почему у нас столько вспышек среди медицинских работников? Иногда и из-за непонимания рисков собственно для себя. Любой пациент должен рассматриваться как потенциально ковид-положительный. Приведу пример. Обычная киевская больница, человек попадает в кардиологию с подозрением на тромбоз коронарных сосудов. Что-то врача навело на мысль сделать пациенту тест. Он оказался положительным.

Медицинские работники, независимо от профессии, которые сейчас работают, должны быть полностью укомплектованы — респираторами, перчатками, одноразовыми халатами, очками, шапочками. Есть разные требования к средствам индивидуальной защиты на разных звеньях оказания медицинской помощи. Там, где повышенный риск — отделения реанимации, диагностические отделения, — все медработники должны быть защищены от и до.

Первичка в большей степени не обеспечена государством. Хотя именно эти врачи фактически первые встречаются с больными. Поэтому они и не хотят ходить домой, пытаются все решать по телефону. Их можно понять.

Что касается обеспечения, насколько знаю, основные стационары, где лечат коронавирусную инфекцию COVID 19, укомплектованы средствами защиты. Никто, конечно, не роскошествует, работают по 7‒8 часов не снимая. А вот что касается других медучреждений, то некоторые больницы только сейчас получили костюмы.

Первичка в большей степени не обеспечена государством. Хотя именно эти врачи фактически первые встречаются с больными. Поэтому они и не хотят ходить домой, пытаются все решать по телефону. Их можно понять. Врачи, которые осознают опасность, особенно те, кто имеет сопутствующие заболевания и почтенный возраст, часто покупают защиту за собственные средства или за средства неравнодушных волонтеров.

Вы обращали внимание, что кассиры в некоторых супермаркетах, магазинах работают полностью экипированные? В частных компаниях, где есть ответственность и социальная защищенность работников, все сделали по правилам и нормам. В некоторых частных клиниках сразу провели тренинги, научили, как правильно надевать-снимать средства индивидуальной защиты, обеспечили ими, привели все к требованиям соответствующего инфекционного контроля, позаботились о кадровом ресурсе, о транспортировке сотрудников на работу, разработали алгоритмы действий и даже локальные протоколы лечения.

Что не так с карантином по-украински

То, что запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, — огромный плюс, ведь там точно были бы вспышки.

— Насколько, по вашему мнению, Украина предприняла адекватные меры для обуздания инфекции COVID 19? Насчет введения карантина мнения украинцев разделились: кто-то за локдаун, другие подсчитывают экономический ущерб, некоторые вообще пандемию считают большой аферой...

— Введение карантина считаю правильной мерой. Иначе мы просто не справились бы. Все же развели во времени случаи заболеваний, чтобы большое количество заболевших не возникло одномоментно. То, что запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, — огромный плюс, ведь там точно были бы вспышки. Но парадокс. С одной стороны, были Новые Санжары, когда люди первым самолетом возвращались и их отправляли на обсервацию. Но потом остальных прибывающих отпускали без обсервации. Вместо того чтобы как-то предотвращать вспышки, у нас не была обеспечена должная профилактика.

Посмотрите, в каких условиях работают медики. Я говорю о Киеве. Когда было принято решение об остановке общественного транспорта, вопрос доставки медперсонала в больницы начали как-то решать. В некоторых больницах есть развозки. Но это не сразу было сделано, прошло около месяца. В качестве иллюстрации приведу пример, когда медработников из Нежина не пускали в электричку на Киев, им пришлось перекрывать дорогу. То есть меры не продуманы, не учтены украинские реалии. Если подобные решения принимаются за границей, то там и медсестра может позволить себе автомобиль. У нас санитарки иногда вынуждены брать такси, чтобы доехать до работы. Что касается программы «Подвези медика до работы»... Хорошо, когда медработник работает ежедневно и у него расписанный график с 9 до 18, как у большинства тех, кто работает не в медицине. Но работа медиков часто суточная. Так что вопрос транспорта остается очень актуальным.

Еще один насущный вопрос — когда ты работаешь, у тебя есть дети и тебе не на кого их оставить. Например, в Германии детские сады, школы работают для медиков и всех, кто вовлечен в сферу жизнедеятельности города. У нас такого нет. Это огромные организационные минусы.

Удивило, что страны, имеющие лучшее финансирование медицины, не справились, столкнулись с высокой летальностью, проблемами с обеспечением средствами защиты.

Вторая волна инфекции COVID 19 — по законам эпидемиологии

— Что в этой пандемии коронавирусной инфекции COVID 19 вас больше всего удивило — со знаком плюс и минус? Опыт какой страны, возможно, поразил?

— Когда мы только наблюдали за ситуацией в Китае, казалось, что вспышку можно локализовать и новый коронавирус утихнет, как и его предшественники. Это уже потом узнали, что Китай скрывал истинную картину. Никто не ожидал таких масштабов.

Удивило, что страны, имеющие лучшее финансирование медицины, не справились, столкнулись с высокой летальностью, проблемами с обеспечением средствами защиты.

Меня вдохновил пример Чехии. Эта страна очень вовремя, первой ввела карантин, и они уже из него выходят. Мы не видели там такой страшной картины, как, скажем, в более богатых странах.

Вторая волна будет. Здесь работают законы эпидемиологии. Это неуправляемое заболевание. Есть четыре прогноза ученых, как ситуация может протекать в Украине.

Что касается Украины, поначалу не верилось, что у нас введут карантин. Думала, что пойдут по сценарию, скажем, Беларуси. У нас, украинцев, есть такая особенность, что у каждого города свой гетман. Мы слишком демократичны в принятии некоторых решений, каждый ответственен за свой участок и решает проблемы самостоятельно. Но в случае пандемий должна быть жесткая вертикаль.

Негативно поразило, когда «элита» 8 марта улетела на отдых за границу, где уже были вспышки. И первыми привезли коронавирусную инфекцию в Киев. Это уже было после Новых Санжар. У моих коллег тоже были запланированы отпуска, куплены билеты, они отказались, потеряли деньги. А здесь люди, у которых точно есть свои врачи, могли посоветоваться, поехали целыми семьями с маленькими детьми. Возможно, эта ситуация станет лакмусовой бумажкой для понимания, что надо вкладываться и развивать медицину в Украине.

— Осенью предрекают вторую волну пандемии коронавирусной инфекции COVID 19. Каковы ваши прогнозы?

— Вторая волна будет. Здесь работают законы эпидемиологии. Это неуправляемое заболевание. Есть четыре прогноза ученых, как ситуация может протекать в Украине. Пока мы идем по благоприятному сценарию, когда летальность в пределах 3%, а пик мы проходим в мае-июне. Но ученые опираются на данные, которые дает Минздрав. К этой статистике очень много вопросов. Что касается прогнозов на осень — когда именно, сложно ответить. Все зависит от того, насколько ослабят карантин.

По одним прогнозам, переболеет от 200 до 300 тыс. человек за этот год, по наихудшему сценарию — 30 млн. Как по мне, более вероятным видится вариант волнообразного плато, когда будут постоянные случаи (как слышим каждый день — около 400‒500 случаев заболевания). Очень надеюсь, что у нас не повторится история Нью-Йорка или Италии. Разве что очень сильно ослабят карантинные меры и люди расслабятся.