«Следующие — Гиви и Моторола»: соцсети об интервью Гордона с Гиркиним, скриншот видео

https://racurs.ua/n138385-sleduuschie-givi-i-motorola-socseti-ob-intervu-gordona-s-girkinim.html

Ракурс

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) возмутило социальные сети. Гордон после громкого интервью с предательницей, так называемым прокурором Крыма Натальей Поклонской, поговорил с фигурантом нескольких уголовных дел относительно войны на Донбассе, одним из обвиняемых в сбитии рейса MH-17 летом 2014 года.

Именно Гиркин сообщил о том, что сепаратисты сбили самолет над Донбассом. Впоследствии окажется, что это был пассажирский малазийский «Боинг».

В соцсетях возмущаются и фактом самого трехчасового интервью, и поведением Гордона, и тем, что наговорил в нем Гиркин. Разыскиваемый СБУ террорист поведал традиционные штампы российской пропаганды: «украинцы и россияне — один народ», «Россия способна захватить всю территорию Украины», «Киев — российский город».

Гордон, как и после разговора с Поклонской, объяснил, что интервью с Гиркиним — это попытка задокументировать преступления россиян на Донбассе.

В Службе безопасности Украины сообщили BBC News Украина, что проведут проверку интервью. К офису Гордона в центре Киева на улице Щекавицкой вечером 18 мая начали приходить активисты и ветераны российско-украинской войны. Они пообещали приходить сюда, пока журналист не извинится перед ними за интервью.

Некоторые в сети советует жаловаться в YouTube на интервью, поскольку оно пропагандирует террористов.

Шоумен Сергей Притула рассказал в Фейсбук, что интервью Гордон мог бы взять у Гиви и Моторолы.

Я думал, что дном было щебетание с государственной предательницей и колаборанткой Няш-Маш. Но сегодня Дмитрий Ильич превзошел сам себя! — написал Притула.

Шоу «Телевидение Торонто» считает, что «Гордон предоставляет площадку россиянам для пропаганды».

Как это назвать? Может изменой? Или Дмитрий Ильич — полезный идиот? Но на самом деле Гордон — Геродот нашего времени. В будущем историю учить по интервью Гордона! Смотрите, какой она будет, — саркастически написали авторы шоу в Фейсбук.

Это легитимизация чертей в медийном мире. Понимаете ?! С чертями не общаются, у них не берут интервью. Говорить с чертом — это зашквар, — убеждена пользовательница под ником Татусь Бо.