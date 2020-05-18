Вчені США розповіли про зв'язок коронавірусу і загадкового синдрому у дітей, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавірус пов’язаний із загадковим синдромом у дітей. Вчені США офіційно підтвердили, що COVID-19 може викликати загадковий запальний синдром, який виявляють у цьому році в багатьох дітей у країні.

Про таку новину із Центру по контролю і профілактиці захворювань США повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у Twitter.

Мер написав, що клініки і раніше підозрювали зв’язок цих захворювань, однак провели окреме дослідження, щоб упевнитися в своїх припущеннях.

У штаті Нью-Йорк так званий «синдром системної запальної відповіді» зафіксували в 145 дітей, у 67 з яких вже виробилися антитіла.

Де Блазіо звернув увагу й на нові симптоми хвороби, про які медики не повідомляли раніше. Крім уже зафіксованих множинних запалень, жару, блювоти, висипу і болю в животі де Блазі назвав зміни в емоційній поведінці дітей, опухлі кінцівки, кон’юнктивіт, збільшення лімфовузлів, потріскані губи.

Раніше губернатор регіону Ендрю Куомо повідомив про 100 хворих дітей. За його словами, значна їх частина у віці від 5 до 14 років. При цьому троє неповнолітніх із запальним синдромом померли. Серед них були 18-річна дівчина, семирічний і восьмирічний хлопчики.

Така ситуація спостерігається не тільки у США. Раніше влада Франції офіційно заявила про 17 подібних випадків в Парижі. Там спалах також пов’язували з поширенням епідемії COVID-19.