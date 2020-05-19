Карантин в Украине. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/n138398-kogda-v-ukraine-zapustyat-obschestvennyy-transport-i-vozobnovyat-aviasoobschenie-rasskazal-shmygal.html

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Движение городского и пригородного транспорта Кабинет министров Украины планирует возобновить с 22 мая. Соответствующее решение министры хотят принять на заседании в среду, 20 мая.

Кабинет министров также рассмотрит вопрос возобновления работы гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров). Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Также на заседании министры хотят рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если эпидемическая ситуация будет благоприятной. Шмыгаль отметил, что решения относительно этих вопросов министры будут принимать после консультаций с местными властями.

Премьер-министр уточнил, что международное авиасообщение может возобновиться в июне. Об этом он рассказал он накануне в эфире ICTV. Однако для этого нужно, чтобы и другие страны открыли границы.

Шмыгаль подчеркнул, что страны ЕС планируют возобновить авиасообщение не ранее 15 июня, это тоже следует учитывать.

Как сообщалось, работу метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове Кабинет министров планирует возобновить с 25 мая.