Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, 20 мая проведет пресс-конференцию в Мариинском дворце.

Пресс-конференция начнется в 10.30, однако из-за карантина попасть на нее смогут не все желающие. Количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, аккредитоваться на пресс-конференцию от одного средства массовой информации сможет один журналист, а также фотограф или видеооператор. Ее будут транслировать онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Ожидается, что темой пресс-конференции станет год президентства Зеленского. Глава государства расскажет об итогах своей работы на должности. Однако это не обязательно будет марафон, как он проводил в октябре 2019 года.

Напомним, первый и пока что последний раз Владимир Зеленский на посту президента проводил пресс-конференцию 10 октября 2019 года. Тогда она была в формате пресс-марафона. Президент отвечал на вопросы СМИ более 14 часов.