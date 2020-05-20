Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n138457-plivky-poroshenka-ofis-genprokurora-rozpochav-rozsliduvannya-zmi.html

Ракурс

Офіс Генпрокурора вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості щодо оприлюднених нардепом Андрієм Деркачем аудіозаписів нібито телефонних розмов п’ятого президента України з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Розслідування розпочате за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що до матеріалів провадження буде долучена надана Деркачем флешка з відповідними аудіозаписами.

19 травня нардепом Деркачем були оприлюднені нібито зроблені у 2015−2016 роках аудіозаписи, на яких люди з голосами, схожими на голоси Порошенка, Байдена та колишнього держсекретаря США Джона Керрі обговорюють низку резонансних питань, серед яких відставка українського генпрокурора Віктора Шокіна та націоналізація «ПриватБанку».

Народний обранець стверджує, що отримав ці матеріали від журналістів-розслідувачів.

Нагадаємо, нардеп зі «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що у цій фракції готують депутатські звернення у зв’язку із оприлюдненими Деркачем матеріалами.