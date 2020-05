Джо Байден та Петро Порошенко, фото: U.S. Department of State from United States

«Плівки Порошенка»: у «Слузі народу» пропонують створити слідчу комісію через оприлюднені аудіозаписи (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n138440-plivky-poroshenka-u-sluzi-narodu-proponuut-stvoryty-slidchu-komisiu-cherez-opryludneni.html

19 тра 2020, 17:37 999

Ракурс