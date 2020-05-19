Джо Байден та Петро Порошенко, фото: U.S. Department of State from United States

https://racurs.ua/ua/n138440-plivky-poroshenka-u-sluzi-narodu-proponuut-stvoryty-slidchu-komisiu-cherez-opryludneni.html

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Ірина Верещук, депутат із «Слуги народу», на сьогоднішньому засіданні фракції порушуватиме питання щодо реакції на оприлюднені аудіозаписи нібито телефонних розмов п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

На думку Верещук, потрібно ініціювати створення тимчасової слідчої комісії у зв’язку з цими записами. Про це вона заявила в коментарі «Страні».

За її словами, ці записи можуть свідчити, що Порошенко перебував під зовнішнім управлінням, коли узгоджував рішення, які «мали катастрофічні наслідки», наприклад, щодо підняття тарифів.

І, ми, звичайно, розраховуємо на негайну реакцію правоохоронних органів, тому що це мегаскандал, — наголосила Верещук.

Також оприлюднення Деркачем аудіозаписів прокоментував інший нардеп зі «Слуги народу» Олександр Качура. За його словами, у фракції вже готують депутатські звернення за цими матеріалами.

Те, що подав Андрій Деркач, цьому повинні надати правову оцінку, провести експертизу достовірності і після цього встановити юридичний факт і притягнути винних осіб до відповідальності, — заявив Качура.





Відомо, що наразі фракція «Слуга народу» зібралася на закрите засідання в конгресс-холі «Парковий» у Києві. На засіданні мав бути присутній і президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено аудіозаписи, на яких люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Байдена, обговорюють питання відставки генпрокурора Віктора Шокіна та націоналізації «ПриватБанку».