Федір Веніславський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n201618-zmina-pogodnyh-umov-sluga-venislavskyy-poyasnyv-chomu-ne-spracovuut-otrymani-zsu-miny.html

Ракурс

Дефект у мінах, які потрапили в підрозділи ЗСУ, був виявлений через зміну погодних умов.

.

Про це сьогодні, 27 листопада, в ефірі «Радіо Свобода» заявив народний депутат із «Слуги народу» Федір Веніславський, який є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми, — заявив він.

Веніславський запевнив, що цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони:

Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання — вони мають достатньо далекоглядні наслідки. Тому це з’ясовується, і, я думаю, в майбутньому Міністерство стратегічних галузей промисловості, військова прийомка працюватимуть так, щоб не допустити такого браку.

Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів, військового обладнання проходять військову прийомку. Тому тут комплексна причина: чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами. Це вже розбиратимуться правоохоронні органи, — додав він.

За його Веніславського, усю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи ЗСУ, вже повернули на склади виробників. Тепер вони за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси, які пройдуть жорсткіший контроль.

Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін, — зазначив він. — Вони проходитимуть жорсткіший контроль — саме ця партія і від цього виробника — для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому.

Депутат від партії «Голос» Роман Костенко, який також входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що браковані міни, які потрапили на фронт — відповідальність саме воєнної прийомки, що працює у складі Міноборони. За словами депутата, саме цей підрозділ має нести відповідальність.

Вони мають на всіх етапах це контролювати, і зараз потрібно розібратися, наскільки добрий був цей контроль, що пропустили таку партію, яка давала збої, — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з’явилися повідомлення про низьку якість мін, котрі отримують ЗСУ. Так, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на котрому показано як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає неподалік після пострілу.

У Міноборони заявили, що вже почали розслідувати причини постачання бракованих мін для ЗСУ.

Джерело: «Радіо Свобода»