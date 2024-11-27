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Федор Вениславский, фото: Офис президента
Изменение погодных условий — «слуга» Вениславский объяснил, почему не срабатывают полученные ВСУ миныhttps://racurs.ua/n201618-izmenenie-pogodnyh-usloviy-sluga-venislavskiy-obyasnil-pochemu-ne-srabatyvaut-poluchennye-vsu.htmlРакурс
Дефект у мінах, які потрапили в підрозділи ЗСУ, був виявлений через зміну погодних умов.
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Про це сьогодні, 27 листопада, в ефірі «Радіо Свобода» заявив народний депутат із «Слуги народу» Федір Веніславський, який є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми, — заявив він.
Веніславський запевнив, що цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони:
Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання — вони мають достатньо далекоглядні наслідки. Тому це з’ясовується, і, я думаю, в майбутньому Міністерство стратегічних галузей промисловості, військова прийомка працюватимуть так, щоб не допустити такого браку.
Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів, військового обладнання проходять військову прийомку. Тому тут комплексна причина: чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами. Це вже розбиратимуться правоохоронні органи, — додав він.
За його Веніславського, усю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи ЗСУ, вже повернули на склади виробників. Тепер вони за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси, які пройдуть жорсткіший контроль.
Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін, — зазначив він. — Вони проходитимуть жорсткіший контроль — саме ця партія і від цього виробника — для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому.
Депутат від партії «Голос» Роман Костенко, який також входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що браковані міни, які потрапили на фронт — відповідальність саме воєнної прийомки, що працює у складі Міноборони. За словами депутата, саме цей підрозділ має нести відповідальність.
Вони мають на всіх етапах це контролювати, і зараз потрібно розібратися, наскільки добрий був цей контроль, що пропустили таку партію, яка давала збої, — наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з’явилися повідомлення про низьку якість мін, котрі отримують ЗСУ. Так, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на котрому показано як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає неподалік після пострілу.
У Міноборони заявили, що вже почали розслідувати причини постачання бракованих мін для ЗСУ.
Джерело: «Радіо Свобода»
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