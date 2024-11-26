МОУ отреагировало на сообщения о бракованных минах. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201576-mou-nachalo-rassledovat-prichiny-postavki-brakovannyh-min-dlya-vsu.html

Ракурс

Постачання неякісних мінометних мін для фронту розслідує МОУ.

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Оборонне відомство третій тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи з’являється, зокрема, у ЗМІ. Відповідну заяву Міністерство оборони України опублікувало 26 листопада.

Наразі МОУ призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи. Так триватиме доти, доки не встановлять причини нештатного спрацювання. Натомість у війська поставлять міни імпортного виробництва.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії вказують на можливі причини дефектів. До пошкодження цих мін призвели неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів.

ДБР вже розпочало кримінальне провадження. А за результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб.

Міністерство оборони наголошує, що є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Наразі Міністерством оборони визначено заходи для вдосконалення процесу контролю якості, — зазначили в МОУ.

Нагадаємо, нещодавно український журналіст Юрій Бутусов опублікував у соцмережах фрагменти відео, які, за його словами, йому надіслали бійці мінометники. На цих кадрах видно, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу.