Нардеп Деркач оприлюднив запис нібито розмов Джо Байдена і Петра Порошенка, скріншот відео

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Джо Байден, колишній віце-президент США, нібито схиляв п’ятого президента України Петра Порошенка до відставки генпрокурора Віктора Шокіна, націоналізації «ПриватБанку» та збереження уряду Арсенія Яценюка.

Про це йдеться в аудіозаписах нібито телефонних розмов, які народний депутат Андрій Деркач оприлюднив під час сьогоднішньої прес-конференції. Він стверджує, що отримав їх від журналістів-розслідувачів, імена котрих не став називати, а самі записи нібито особисто зробив Порошенко. Втім, достовірність цих записів наразі не підтверджено.

Ці розмови чітко показують — Україною керував Байден, — переконаний нардеп.

Деркач стверджує, що ці аудіозаписи з розмовами на різні політичні теми свідчать про факти міжнародної корупції та держзраду й були передані до Офісу генпрокурора

Перша тема стосується відставки генпрокурора Віктора Шокіна. На записах нібито представники американської сторони висловлюють думку, що Шокін заблокував процес очищення Генпрокуратури України, тому його потрібно замінити.

У випадку, якщо у вас буде новий уряд і новий генеральний прокурор, я готовий до публічного підписання зобов’язань на 1 мільярд доларів, — говорить нібито Байден в одній із оприлюднених розмов.

У той час в Україні тривало розслідування щодо компанії Burisma, пов’язаної з сином Байдена. На думку нардепа, саме це стало причиною звільнення тодішнього генпрокурора Шокіна.

У кишені у Байдена вагомий аргумент: 1 млрд кредитних гарантій. Така ціна порятунку Байдена від в’язниці, — стверджує він.

Також на оприлюднених записах Байден нібито погоджує призначення Юрія Луценка новим генпрокурором України.

Ще один аудіозапис стосується роботи уряду Арсенія Яценюка в лютому 2016 року. Порошенко нібито на прохання Байдена організував провал відставки тодішнього прем'єра.

Я особисто заблокував відставку уряду Яценюка, тому що я вам це пообіцяв. Тільки тому, — заявила на аудіозаписах людина з голосом, схожим на голос Порошенка.

На іншому записі йдеться про те, що Байден нібито тиснув на Порошенка щодо націоналізації «ПриватБанку».

Справді критично важливо, щоб ви впоралися з цим зараз, — заявляє на записах людина з голосом, схожим на голос Байдена. — Я лише хочу, щоб ви зателефонували голові НБУ та підтримали її. Дали їй зрозуміти, що ви з нею, коли вона визначить дату і піде вперед.

Варто додати, що наразі у США триває активна фаза президентської виборчої кампанії. Вибори президента мають відбутися восени. Байден є головним суперником чинного президента США Дональда Трампа. На думку дипломатів, Україну можуть спробувати втягнути у внутрішні політичні «розбірки» у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, екс-генпрокурор Руслан Рябошапка недавно висловив думку, що Шокін може використовувати історію з Байденом для отримання політичних дивідендів.