Закон про «інвестиційні няні» відкоригували з поправкою на коронавірус

Закон про інвестиційних нянь відкоригували з огляду на коронавірус, фото — Мінфін

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Законопроект про «інвестиційні няні» в Україні відкоригували з огляду на пандемію коронавірусу. Його сьогодні представили президенту Володимиру Зеленському.

На Банковій Зеленський зібрав урядовців, які відповідальні за залучення інвестицій в Україну. Радник глави держави Юлія Ковалів та секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе повідомили президенту про проекти іноземних інвестицій, які перебувають на фінальній стадії погодження. Коваль представила проект закону про так званих «інвестиційних нянь», який потребував доопрацювання з огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Відкоригований законопроект готовий ще з кінця квітня. Ковалів тоді запевняла, що пандемія не означає, що «ключові процеси зупинені», законопроект про інвестиційних нянь найближчим часом подадуть у парламент.

Радник Зеленського повідомляла, що у законі передбачили для інвесторів можливість скористатися міжнародним арбітражем.

Це свого роду фундамент для належного захисту інвестицій. Крім того, це стане суттєвим кроком для повернення довіри до судової системи України, — заявляла Ковалів.

Вперше про програму «інвестиційна няня» президент України Володимир Зеленський заявив на форумі в Давосі. Він пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції. Крім того, Зеленський оголошував, що навесні в країні стартує велика приватизація.

Президент заявляв, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн дол., держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Екс-прем'єр-міністр Олексій Гончарук згодом уточнив, що персональних менеджерів («інвестиційних нянь») планують надавати інвесторам, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим вітчизняним інвесторам.

Уряд на початку лютого передав у комітет Ради з питань економічного розвитку законопроект про «інвестиційні няні».