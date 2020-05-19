Закон об «инвестиционных нянях» откорректировали с поправкой на коронавирус, фото — Минфин

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Закон об инвестиционных нянях в Украине откорректировали с учетом пандемии коронавируса. Его сегодня доложили президенту Владимиру Зеленскому.

На Банковой Зеленский собрал чиновников, ответственных за привлечение инвестиций в Украину. Советник главы государства Юлия Ковалив и секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе сообщили президенту о проектах иностранных инвестиций, которые находятся на финальной стадии согласования. Ковалив представила проект закона о так называемых инвестиционных нянях, требующий доработки с учетом ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Откорректированный закон готов еще с конца апреля. Ковалив тогда уверяла: пандемия не означает, что «ключевые процессы остановлены», законопроект об инвестиционных нянях в ближайшее время подадут в парламент.

Советник Зеленского сообщала, что в законе предусмотрели для инвесторов возможность воспользоваться международным арбитражем.

Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины, — заявляла Ковалив.

Впервые о программе «инвестиционная няня» президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе. Он пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы обмен на инвестиции.

Зеленский заявлял, что с теми инвесторами, которые вложат в Украину более 100 млн долл., государство будет заключать дополнительные договоры, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии уточнил, что персональных менеджеров (инвестиционных нянь) планируют предоставлять инвесторам, которые уже работают в Украине, в частности, и крупным отечественным инвесторам.

Правительство в начале февраля передало в комитет Рады по вопросам экономического развития законопроект об «инвестиционных нянях».