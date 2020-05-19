Коронавирус в Ужгороде. Фото: Виталий Глагола

https://racurs.ua/n138433-v-ujgorode-soobschaut-o-vspyshke-covid-19-v-supermarkete-prokuratura-otkryla-delo.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в Ужгороде якобы зафиксирована в супермаркете «Вопак», который расположен на улице Яроцкой. Местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале заявил, что COVID-19 заразились сразу шесть работников супермаркета, однако магазин до сих пор работает.

Эту информацию решила проверить прокуратура Закарпатской области. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Правоохранители сейчас проверяют информацию о вспышке COVID-19 в супермаркете. В частности, в ходе расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм, а также то, какие были приняты меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве — ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Журналист Глагола также сообщал, что об инфицировании коронавирусом среди персонала ему сообщили сами работники супермаркета. Информацию анонимно подтвердили и в областном лабораторном центре.

Персоналу запретили рассказывать о больных коллегах, а тем временем супермаркет продолжает работать, — писал журналист.

Как писал «Ракурс», по состоянию на утро 19 мая в Закарпатской области зафиксировано 911 случаев заболевания COVID-19. Всего в Украине почти 19 тыс. больных коронавирусом.