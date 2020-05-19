Коронавірус в Ужгороді. Фото: Віталій Глагола

https://racurs.ua/ua/n138433-v-ujgorodi-povidomlyaut-pro-spalah-covid-19-u-supermarketi-prokuratura-vidkryla-spravu.html

Ракурс

Спалах коронавірусу в Ужгороді нібито зафіксований в супермаркеті «Вопак», що розташований на вулиці Яроцькій. Місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі заявив, що на COVID-19 захворіли одразу шестеро працівників супермаркету, проте магазин досі працює.

Цю інформацію вирішила перевірити прокуратура Закарпатської області. Зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Правоохоронці наразі перевіряють інформацію про спалах COVID-19 у супермаркеті. Зокрема, під час розслідування експерти повинні перевірити дотримання санітарних правил і норм, а також вжиті заходи задля запобігання поширенню інфекції серед працівників магазину та мешканців Ужгорода.

Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні — ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Журналіст Глагола також повідомляв, що про інфікування коронавірусом серед персоналу йому повідомили самі працівники супермаркету. Інформацію анонімно підтвердили й в обласному лабораторному центрі.

Персоналу заборонили розповідати про хворих колег, а тим часом супермаркет продовжує працювати, — писав журналіст.

Як писав «Ракурс», станом на ранок 19 травня у Закарпатській області зафіксовано 911 випадків захворювання на COVID-19. Загалом в Україні майже 19 тис. хворих на коронавірус.