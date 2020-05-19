Місцеві вибори 2020: “Слуга народу” плекає надію продовжити політичне цунамі

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Місцеві вибори 2020 року політична партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» сподівається завершити повторенням політичного цунамі 2019 року.

Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі. В цьому історична місія «Слуги народу». Ми повинні перезапустити політичну систему. Чи будуть від цього побічні ефекти? Звичайно ж, будуть, — заявив лідер президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами нардепа, впродовж 25 років під час виборів в Україні «всі намагаються просто домовитися». Арахамія заявив, що зараз політсилу Зеленського також «схиляють до цього».

Нам кажуть: Хлопці, ви ніколи не зробите місцеві вибори! Давайте сядемо і домовимося!, — розповів депутат.

Він також поскаржився на вкрай завищені очікування виборців, які планували через півроку опинитися в раю.

Один з найсерйозніших тисків на нас — це дуже завищені очікування виборців. Вони всі чекали, що через півроку тут буде рай… Багато хто мислить і приймає рішення емоційно, — нарікає глава фракції СН.

«Слуга» також нагадав, що в США населення «не знає сенаторів, зате всі знають своє місцеве самоврядування і губернатора штату». Арахамія переконаний, що в Україні варто перезавантажити систему за прикладом США.