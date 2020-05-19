Новини України: Арахамія назвав емоційну причину візитів Зеленського в Раду

https://racurs.ua/ua/n138431-arahamiya-pro-vizyty-zelenskogo-v-radu-ludy-sumuut-bez-prezydenta.html

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Давид Арахамія, лідер парламентської фракції «Слуга народу» прокоментував візити президента Володимира Зеленського в Верховну Раду для вирішення ключових питань з нардепами.

Це нормальний процес. По-перше, люди сумують без президента. Він — наш лідер. Наживо вони його бачать раз на місяць або два. Повторюся, Зеленський — людина, котра нас об'єднує. І щоб це об'єднання не розпалося, нам, звичайно ж, потрібні спільні ітерації, — заявив Арахамія в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Зеленському дуже важливо демонструвати ключові речі. Також Арахамія розповів, що зараз велика кількість законопроектів перебуває в стадії розробки.

Я ось недавно намагався порахувати, скільки в комітетах, в розробці перебуває законів — більше тисячі. І дуже важко буває з такої маси висмикнути три-п'ять якихось ключових ініціатив, на яких треба сконцентрувати свою увагу, — резюмував «слуга».

Нагадаємо, Зеленський приїжджав до Верховної Ради 13 травня, коли нардепи в другому читанні голосували за так званий «антиколомойський» законопроект. Раніше він був присутній на засіданні, коли «Слуги народу» віддали крісло генпрокурора Ірині Венедиктовій.