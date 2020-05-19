Новости Украины: Арахамия назвал эмоциональную причину визитов Зеленского в Раду

https://racurs.ua/n138431-arahamiya-o-vizitah-zelenskogo-v-radu-ludi-skuchaut-bez-prezidenta.html

Ракурс

Давид Арахамия, лидер парламентской фракции «Слуга народа» прокомментировал визиты президента Владимира Зеленского в Верховную Раду для решения ключевых вопросов с нардепами.

Это нормальный процесс. Во-первых, люди скучают без президента. Он — наш лидер. Вживую они его видят раз в месяц или два. Повторюсь — Зеленский объединяющий нас человек. И чтобы это объединение не распалось, нам, конечно же, нужны совместные итерации, — заявил Арахамия в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, Зеленскому очень важно демонстрировать главные вещи. Также Арахамия рассказал, что сейчас большое количество законопроектов находится в стадии разработки.

Я вот недавно пытался подсчитать, сколько в комитетах, в разработке находится законов — больше тысячи. И очень трудно бывает из такой массы выдернуть три-пять каких-то ключевых инициатив, на которых надо сконцентрировать свое внимание, — резюмировал «слуга».

Напомним, Зеленский приезжал в Верховну Раду 13 мая, когда нардепы во втором чтении голосовали за так называемый «антиколомойский» законопроект. Ранее он присутствовал на заседании, когда «Слуги народа» отдали кресло генпрокурора Ирине Венедиктовой.