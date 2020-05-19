Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Новости Украины: Арахамия назвал эмоциональную причину визитов Зеленского в Раду

Арахамия о визитах Зеленского в Раду: Люди скучают без президента

19 мая 2020, 16:10
999

Давид Арахамия, лидер парламентской фракции «Слуга народа» прокомментировал визиты президента Владимира Зеленского в Верховную Раду для решения ключевых вопросов с нардепами.

Это нормальный процесс. Во-первых, люди скучают без президента. Он — наш лидер. Вживую они его видят раз в месяц или два. Повторюсь — Зеленский объединяющий нас человек. И чтобы это объединение не распалось, нам, конечно же, нужны совместные итерации, — заявил Арахамия в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, Зеленскому очень важно демонстрировать главные вещи. Также Арахамия рассказал, что сейчас большое количество законопроектов находится в стадии разработки.



Я вот недавно пытался подсчитать, сколько в комитетах, в разработке находится законов — больше тысячи. И очень трудно бывает из такой массы выдернуть три-пять каких-то ключевых инициатив, на которых надо сконцентрировать свое внимание, — резюмировал «слуга».

Напомним, Зеленский приезжал в Верховну Раду 13 мая, когда нардепы во втором чтении голосовали за так называемый «антиколомойский» законопроект. Ранее он присутствовал на заседании, когда «Слуги народа» отдали кресло генпрокурора Ирине Венедиктовой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров