На Донбассе четверо бандитов похитили и пытали ветерана АТО. Фото: sibreal.org

https://racurs.ua/n138432-na-donbasse-chetvero-banditov-pohitili-i-pytali-veterana-ato.html

Ракурс

На Донбассе четверо членов преступной группировки похитили 21-летнего ветерана АТО и два часа подвергали его пыткам. Бандиты пытались заставить парня вступить в банду. Инцидент произошел в городе Покровске Донецкой области 15 мая около 0.30 ночи.

На ветерана АТО бандиты напали прямо на улице на глазах у его двух родственников. Родственники не смогли помочь парню и бандиты увезли его в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Бандиты связали парню руки и ноги скотчем, а также заклеили скотчем глаза. Преступники жестоко издевались над бывшим бойцом добровольческого батальона, принуждая его к сотрудничеству.

Было установлено, что бандиты и раньше пытались заставить парня вступить в преступную группировку, но ветеран АТО всегда отказывался.

Бандиты забрали у парня деньги и ювелирные украшения, затем в багажнике автомобиля привезли его к месту, где ранее похитили.

Полицейские задержали напавших на ветерана АТО четверых преступников. Один из них оказался гражданином Азербайджана. Некоторые задержанные имеют по пять-шесть судимостей. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который обвиняется в убийстве. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писал «Ракурс», освобожденного из ОРДЛО в декабре 2019 года гражданина Украины подозревают в пытках соотечественников во время содержания в так называемой «ДНР». Этот гражданин вместе с боевиками пытал как гражданских украинцев, так и пленных военнослужащих, которых там удерживали.