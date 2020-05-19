Программа «5-7-9%». Фото: Delo.ua

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Средний и малый бизнес в Украине должен был получить дешевые кредиты на общую сумму 4 млрд грн. Вместо этого по состоянию на 19 мая украинцам было выдано всего 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

Чаще всего дешевые кредиты выдавали аграриям — они получили 57% от общей суммы. Еще 17% кредитов выдали представителям сферы торговли и производства. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Чаще всего кредиты выдавали предпринимателям из Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областей. При этом банки отказали более 1,2 тыс. предпринимателей в получении кредитов, ссылаясь на необоснованность бизнес-плана, неплатежеспособность или плохую деловую репутацию. А до запуска программы в Кабмине сообщали, что поступило более 17 тыс. заявок на кредиты.

При этом министр экономики Игорь Петрашко в интервью LIGA.net рассказал, что из-за карантина программа «5−7−9%" так и не заработала на полную мощность. Она буксует из-за того, что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

Министр также напомнил, что в бюджете на программу дешевых кредитов выделено 4 млрд грн. Таким образом, за три месяца после запуска программы предпринимателям выдали всего лишь 16-ю часть заложенной в бюджете суммы кредитов.

Из-за таких негативных показателей многие стали критиковать программу «5−7−9%" и высмеивать ее. И президент, и правительство возлагали на нее большие надежды, но чуда не произошло.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский убеждал, что государство будет выступать гарантом для малых предпринимателей, которые захотят взять кредит. Из бюджета выделили средства на программу для почти 30 млрд грн дешевых кредитов под 3−5%.