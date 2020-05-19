Програма «5-7-9%». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n138430-460-kredytiv-za-100-dniv-kabmin-vidzvituvav-pro-sumnivni-uspihy-programy-deshevyh-kredytiv.html

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Середній та малий бізнес в Україні повинен був отримати дешеві кредити на загальну суму 4 млрд грн. Замість цього за станом на 19 травня українцям було видано лише 462 кредита на загальну суму 283,5 млн грн.

Найчастіше дешеві кредити видавали аграріям — вони отримали 57% від загальної суми. Ще 17% кредитів видали представникам сфери торгівлі і виробництва. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Найчастіше кредити видавали підприємцям з Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. Водночас банки відмовили понад 1,2 тис. підприємців в отриманні кредитів, посилаючись на необґрунтованість бізнес-плану, неплатоспроможність або погану ділову репутацію. А ще до запуску програми в Кабміні повідомляли, що надійшло понад 17 тис. заявок на кредити.

При цьому міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв’ю LIGA.net розповів, що через карантин програма «5−7−9%" так і не запрацювала на повну потужність. Вона буксує через те, що банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів.

Міністр також нагадав, що в бюджеті на програму дешевих кредитів виділено 4 млрд грн. Таким чином, за три місяці після запуску програми підприємцям видали лише 16-ту частину закладеної в бюджеті суми кредитів.

Через такі негативні показники багато людей стали критикувати програму «5−7−9%" і висміювати її. І президент, і уряд покладали на неї великі надії, але дива не сталося.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський переконував, що держава буде виступати гарантом для малих підприємців, які захочуть взяти кредит. З бюджету виділили кошти на програму для майже 30 млрд грн дешевих кредитів під 3−5%.