На Ляшко и Степанова подали в суд физкультурники: суть иска, фото — Буквы

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Выход из карантина для любителей спорта замедляет бездействие Министерства здравоохранения. Так считает киевлянин, который судится с Минздравом в Окружном административном суде Киева.

Он просит Фемиду обязать министерство разработать и утвердить медицинские нормы допуска украинцев к занятиям спортом и признать противоправной бездеятельность Минздрава в этом вопросе.

Истец считает, что отсутствие таких норм вредит гражданам и профессиональным спортсменам, так как они не могут «оценить свое состояние здоровья и избежать вредного влияния тех или иных занятий спортом».

В ОАСК решают, открывать ли производство по административному делу.

С 11 мая в Украине разрешили посещать парки и скверы, а также детские и спортивные площадки на улице. Кроме того, власти разрешили тренировки профессиональных спортивных команд и национальных сборных.

На втором этапе послаблений с 22 мая планируют разрешить проводить спортивные соревнования (без зрителей), открыться отелям (без функционирования ресторанов и спортивных залов). Под каждое послабление в Минздраве обещали разработать правила — и для транспорта, и для спортивных соревнований.

Вчера главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что инициировал общественное обсуждение рекомендаций на случай смягчения карантина. Сейчас эпидемиологи сформировали проекты временных рекомендаций по проведению ВНО, возобновление работы детсадов, гостиниц, автотранспортных перевозок и спортивных мероприятий. Ограничения в этих сферах планируется отменить во время следующих двух этапов выхода из карантина.