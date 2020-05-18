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Минздрав советуется с народом по поводу новых этапов выхода из карантина и отвел для этого два дня, фото — СТС.Сумы

Минздрав советуется с народом по поводу выхода из карантина и отвел для этого два дня

18 мая 2020, 17:10
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Выход из карантина в Украине нуждается в общественном обсуждении. Так решили в Министерстве здравоохранения и попросили граждан присылать свои предложения и рекомендаций для следующих этапов отмены ограничений.

О такой инициативе главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко сообщила 18 мая пресс-служба Минздрава.

Он инициировал общественное обсуждение временных рекомендаций во время второго и третьего этапов выхода из карантина. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте министерства.

Сейчас эпидемиологи сформировали проекты временных рекомендаций по проведению ВНО, возобновлению работы детсадов, гостиниц, автотранспортных перевозок и спортивных мероприятий. Ограничения в этих сферах планируется отменить во время следующих двух этапов выхода из карантина, первый из которых начинается после 22 мая.

Минздрав просит граждан к вечеру 19 мая отправить свои предложения.



Ранее в мае Ляшко подписал постановление об аналогичных мерах по восстановлению работы точек торговли, парикмахерских, предприятий общественного питания.

Сегодня утром он заявил, что пляжный сезон в Украине в этом году состоится, потому что морская вода и солнечный ультрафиолет способствуют уничтожению возбудителя коронавируса.

Источник: Ракурс


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