Ракурсhttps://racurs.ua/
МОЗ радиться з народом щодо виходу з карантину і відвело для цього два дніhttps://racurs.ua/ua/n138370-moz-radytsya-z-narodom-schodo-novyh-etapiv-vyhodu-z-karantynu-i-vidvelo-dlya-cogo-dva-dni.htmlРакурс
Вихід з карантину в Україні потребує громадського обговорення. Так вирішили в Міністерстві охорони здоров’я та попросили громадян надсилати свої пропозиції та рекомендації для наступних етапів скасування обмежень.
Про таку ініціативу головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко повідомила 18 травня прес-служба МОЗ.
Він ініціював громадське обговорення тимчасових рекомендацій під час другого і третього етапів виходу з карантину. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міністерства.
Наразі епідеміологи сформували проекти тимчасових рекомендацій щодо проведення ЗНО, відновлення роботи дитсадочків, готелів, автотранспортних перевезень і спортивних заходів. Обмеження у цих сферах планується скасувати під час наступних двох етапів виходу з карантину, перший з яких розпочинається з 22 травня.
МОЗ просить громадян до вечора 19 травня надіслати свої пропозиції.
Раніше у травні Ляшко підписав постанови про аналогічні заходи щодо відновлення роботи точок торгівлі, перукарень, закладів громадського харчування.
Сьогодні вранці він заявив, що пляжний сезон в Україні цьогоріч відбудеться, бо морська воді та сонячний ультрафіолет сприяють зниженню збудника коронавірусу.