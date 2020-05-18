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Ракурс
Вихід з карантину: МОЗ вирішило порадитися з народом щодо нових етапів, фото — СТС.Суми

МОЗ радиться з народом щодо виходу з карантину і відвело для цього два дні

18 тра 2020, 17:10
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Вихід з карантину в Україні потребує громадського обговорення. Так вирішили в Міністерстві охорони здоров’я та попросили громадян надсилати свої пропозиції та рекомендації для наступних етапів скасування обмежень.

Про таку ініціативу головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко повідомила 18 травня прес-служба МОЗ.

Він ініціював громадське обговорення тимчасових рекомендацій під час другого і третього етапів виходу з карантину. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міністерства.

Наразі епідеміологи сформували проекти тимчасових рекомендацій щодо проведення ЗНО, відновлення роботи дитсадочків, готелів, автотранспортних перевезень і спортивних заходів. Обмеження у цих сферах планується скасувати під час наступних двох етапів виходу з карантину, перший з яких розпочинається з 22 травня.

МОЗ просить громадян до вечора 19 травня надіслати свої пропозиції.



Раніше у травні Ляшко підписав постанови про аналогічні заходи щодо відновлення роботи точок торгівлі, перукарень, закладів громадського харчування.

Сьогодні вранці він заявив, що пляжний сезон в Україні цьогоріч відбудеться, бо морська воді та сонячний ультрафіолет сприяють зниженню збудника коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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