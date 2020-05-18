В низці регіонів України 19 травня дощитиме, фото: Piqsels

https://racurs.ua/ua/n138369-pogoda-v-ukrayini-na-19-travnya-u-bilshosti-regioniv-doschytyme-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 травня буде дощовою у північних, центральних, а також частині східних і західних областей. На решті території опади не очікуються.

Температура повітря вночі становитиме 6−10°, на півдні — до 13°. Вдень синоптики прогнозують 15−20°, на півдні та Закарпатті — до 24°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 травня буде дощовою вдень, у ночі опади не очікуються. Синоптики прогнозують вночі температуру повітря 7−9°, вдень — 16−18°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Львові ніч також мине без опадів, вдень очікується дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7−9°, вдень — піднімуться до 20−22°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі доба мине без опадів. Вночі температура повітря становитиме 11−13°, вдень — 19−21°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі 19 травня вночі опади не очікуються, вдень — дощ. Термометри вночі покажуть 6−8°, вдень — піднімуться до 20−22°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Харкові вночі опади також не очікуються, вдень синоптики прогнозують дощ. Температура вночі опуститься до 6−8°, вдень — підніметься до 15−17°. Вітер західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 22−24°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 травня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення, здебільшого у першій половині доби.

Нагадаємо, учені встановили, що народні прикмети щодо погоди втрачають свою точність у зв’язку зі змінами клімату на Землі.