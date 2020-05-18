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Вибори в ОРДЛО: віце-прем’єр назвав дедлайн виведення військ РФ

Вибори на Донбасі: віце-прем'єр назвав дедлайн виведення окупаційних військ РФ

18 тра 2020, 17:01
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Вибори на Донбасі в жовтні 2020 року можуть відбутися в разі виведення російських військ з окупованих територій. Про це заявив віце-прем'єр Олексій Резніков, який також керує Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і входить до складу української делегації в ТКГ.

Ми повинні до цього прагнути (проведення місцевих виборів в ОРДЛО — ред.). І у нас буде точка відліку — це липень 2020 року, кінець липня, коли ми будемо розуміти, вийшли війська або не вийшли. Це і стане каталізатором, — повідомив Резніков агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також заявив про необхідність створити в складі ТКГ робочу групу, яка займатиметься питанням повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Йдеться про 420 км кордону, який перебуває під контролем терористів ОРДЛО.



Ми ж створили економічну групу — значить, ми віримо в економічне відновлення. Гуманітарну створили, безпекову створили, навіть політичну створили — віримо, що потрібно проголосувати якісь закони. Але ось в ситуації з кордоном Росія чомусь говорить «передчасно». Що значить «передчасно»? А коли буде «своєчасно»? Ми говоримо, хлопці, ось день «Ч» настане, а це довгий процес. Тому щоразу наполягаємо — давайте створимо групу, — резюмував Резніков.


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