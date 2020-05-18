Выборы на Донбассе: вице-премьер назвал дедлайн вывода оккупационных войск РФ

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Выборы на Донбассе: вице-премьер назвал дедлайн вывода оккупационных войск РФhttps://racurs.ua/n138368-vybory-na-donbasse-vice-premer-nazval-dedlayn-vyvoda-okkupacionnyh-voysk-rf.htmlРакурс
Выборы на Донбассе в октябре 2020 года могут состоятся в случае вывода российских войск с оккупированных территорий. Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников, который также руководит Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и входит в состав украинской делегации в ТКГ.
Мы должны к этому стремиться (проведению местных выборов в ОРДЛО — ред.). И у нас будет точка отсечения — это июль 2020 года, конец июля, когда мы будем понимать, вышли войска или не вышли. Это и будет катализатором, — сообщил Резников агентству «Интерфакс-Украина».
Он также заявил о необходимости создать в составе ТКГ рабочую группу, которая будет заниматься вопросом возвращения Украине контроля над границей с Россией. Речь идет о 420 км границы, которая находится под контролем террористов ОРДЛО.
Мы же создали экономическую группу — значит, мы верим в экономическое восстановление. Гуманитарную создали, по безопасности создали, даже политическую создали — верим, что нужно проголосовать какие-то законы. Но вот в ситуации с границей Россия почему-то говорит «преждевременно». Что значит «преждевременно»? А когда будет «своевременно»? Мы говорим, ребята, вот день «Ч» наступит, а это длинный процесс. Поэтому каждый раз мы настаиваем — давайте создадим группу, — резюмировал Резников.