Выборы на Донбассе: вице-премьер назвал дедлайн вывода оккупационных войск РФ

https://racurs.ua/n138368-vybory-na-donbasse-vice-premer-nazval-dedlayn-vyvoda-okkupacionnyh-voysk-rf.html

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Выборы на Донбассе в октябре 2020 года могут состоятся в случае вывода российских войск с оккупированных территорий. Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников, который также руководит Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и входит в состав украинской делегации в ТКГ.

Мы должны к этому стремиться (проведению местных выборов в ОРДЛО — ред.). И у нас будет точка отсечения — это июль 2020 года, конец июля, когда мы будем понимать, вышли войска или не вышли. Это и будет катализатором, — сообщил Резников агентству «Интерфакс-Украина».

Он также заявил о необходимости создать в составе ТКГ рабочую группу, которая будет заниматься вопросом возвращения Украине контроля над границей с Россией. Речь идет о 420 км границы, которая находится под контролем террористов ОРДЛО.