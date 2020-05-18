В ряде регионов Украины 19 мая ожидаются дожди, фото: Piqsels

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Ракурс

Погода в Украине 19 мая будет дождевой в северных, центральных, а также части восточных и западных областей. На остальной территории осадки не ожидаются.

Температура воздуха ночью составит 6−10°, на юге — до 13°. Днем синоптики прогнозируют 15−20°, на юге и Закарпатье — до 24°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 мая будет дождливой днем, ночью осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют ночью температуру воздуха 7−9°, днем — 16−18°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Во Львове ночь также пройдет без осадков, днем ​​ожидается дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9°, днем — поднимутся до 20−22°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Ночью температура воздуха составит 11−13°, днем — 19−21°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре 19 мая ночью осадки не ожидаются, днем — дождь. Термометры ночью покажут 6−8°, днем — поднимутся до 20−22°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью осадки также не ожидаются, днем ​​синоптики прогнозируют дождь. Температура ночью опустится до 6−8°, днем — поднимется до 15−17°. Ветер западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 22−24°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 мая будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в первой половине суток.

Напомним, ученые установили, что народные приметы о погоде теряют свою точность в связи с изменениями климата на Земле.