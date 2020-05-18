Пляжі в Україні відкриють. Фото: depo.ua

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Пляжний сезон в Україні цьогоріч відкриють, але потрібно буде дотримуватися певних рекомендацій.

Міністерство охорони здоров’я провело консультації з Інститутом епідеміології інфекційний хвороб. Науковці підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому запрацюють пляжі, як на морі, так і біля прісних річок. Про це 18 травня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, який транслювало МОЗ у Facebook.

Навіть не зважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявною інформацією в річках з проточною водою інфікуватись досить складно. Тому і стосовно річкового пляжного сезону також МОЗ буде надавати дозвіл в цьому сезоні відпочинку, — заявив він.





МОЗ не рекомендує відвідувати пляжі людям, старшим 60 років. Не варто приходити в такі зони відпочинку й людям із хронічними захворюваннями. На пляжах треба буде дотримуватися двометрової дистанції від інших людей. Правила особистої гігієни теж ніхто не відміняв, тож маску носити буде треба.

Нагадаємо, у Греції вже відкрили понад 500 пляжів. Від відвідувачів влада вимагає виконання норм соціального дистанціювання, згідно з якими на площі 1 тис. кв. м можуть перебувати не більше 40 осіб.