Пляжи в Украине откроют. Фото: depo.ua

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Пляжный сезон в Украине в этом году откроют, но нужно будет придерживаться определенных рекомендаций.

Министерство здравоохранения провело консультации с Институтом эпидемиологии инфекционным болезням. Ученые подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому заработают пляжи, как на море, так и возле пресных рек. Об этом 18 мая заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировало Минздрав в Facebook.

Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель может выживать, по имеющейся информации, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Поэтому и в отношении речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение в этом сезоне отдыха, — заявил он.





Минздрав не рекомендует посещать пляжи людям, старшим 60 лет. Не стоит приходить в такие зоны отдыха и людям с хроническими заболеваниями. На пляжах надо будет соблюдать двухметровую дистанцию от других людей. Правила личной гигиены тоже никто не отменял, поэтому маску носить надо будет.

Напомним, в Греции уже открыли более 500 пляжей. От посетителей власти требуют выполнения норм социального дистанцирования, согласно которым на площади 1 тыс. кв. м могут находиться не более 40 человек