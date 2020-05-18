Дело Стерненко: под СБУ в Киеве проходит акция протеста, участники подожгли файеры

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Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора», сейчас находится в Киеве, где его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу о третьем нападении на него. Активист считает, что 18 мая ему вручат подозрение. В понедельник утром у здания СБУ началась акция протеста против действий правоохранителей.

Известный ди-джей, бывший участник боевых действий на Донбассе Анатолий Тапольский также присоединился к акции. Он за диджейским пультом развлекает участников митинга музыкой. Кроме этого, активисты зажгли файеры.

В то же время пресс-центр СБУ сообщил, что Стерненко вызвали для проведения отдельных следственных действий, не связанных с объявлением подозрения.

Стерненко вызван для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые пока не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет жизнь убитому ранее человеку, — заявили в СБУ.

Служба безопасности отметила, что в расследовании дела Стерненко она руководствуется принципами «законности, объективности, справедливости и желанием установить истину».

Напомним, 25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда тот вечером возвращался домой со своей девушкой. Стерненко получил многочисленные удары головы и порез руки. Он ранил своих нападающих, один из которых скончался. Активист настаивает, что это была самооборона. За три месяца 2018 года на Стерненко совершили три покушения. Сначала в него стреляли, попав резиновой пулей в шею.