Справа Стерненка: під будівлею СБУ триває акція протесту, активісти палять фаєри

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Сергій Стерненко, колишній лідер одеського «Правого сектору», зараз перебуває у Києві, де його викликали на допит до Служби безпеки України у справі щодо третього нападу на нього. Активіст вважає, що 18 травня йому вручать підозру. У понеділок зранку під будівлею СБУ розпочалася акція протесту проти дій правоохоронців щодо Стерненка.

Відомий ді-джей, колишній учасник бойових дій на Донбасі Анатолій Тапольський також приєднався до акції. Він за діджейським пультом розважає учасників акції музикою. Окрім цього, активісти запалили фаєри.

Водночас прес-центр СБУ сьогодні повідомив, що Стерненка викликано для проведення окремих слідчих дій, які не пов’язані з оголошенням підозри.

Стерненка викликано для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які наразі не пов’язані з оголошенням йому про підозру. Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину, — заявили в СБУ.

Служба безпеки наголосила, що в розслідуванні справи Стерненка керується принципами «законності, об'єктивності, справедливості та бажанням встановити істину».

Нагадаємо, 25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Стерненко зазнав численних ударів голови та порізу руки. Він поранив своїх нападників, один з яких помер. Активіст наголошує, що це була самооборона. За три місяці 2018 року на Стерненка скоїли три замахи. Спочатку у нього стріляли, поціливши гумовою кулею в шию.