На Ляшка і Степанова подали до суду фізкультурники: суть позову, фото — Букви

https://racurs.ua/ua/n138429-na-lyashka-i-stepanova-podaly-do-sudu-fizkulturnyky-sut-pozovu.html

Ракурс

Вихід з карантину для любителів спорту сповільнений діями Міністерство охорони здоров’я. Так вважає киянин, який позивається до МОЗ в Окружному адмінсуді Києва.

Він просить Феміду зобов’язати міністерство розробити і затвердити медичні норми допуску українців до занять спортом і визнати протиправною бездіяльність МОЗ у цьому питанні, повідомляє «Судова влада».

Позивач вважає, що відсутність таких норм шкодить громадянам і професійним спортсменам, оскільки вони не можуть «оцінити свій стан здоров’я» та уникнути шкідливого впливу тих чи інших занять спортом.

В ОАСК вирішують, чи відкриватимуть провадження в адміністративній справі.

З 11 травня в Україні дозволили відвідувати парки і сквери, а також дитячі та спортивні майданчики на вулиці. Крім того, влада дозволила тренування професійних спортивних команд і національних збірних.

На другому етапі послаблень з 22 травня планують дозволити проводити спортивні змагання (без глядачів), відкритися готелям (без функціонування ресторанів та спортивних залів). Під кожне послаблення в МОЗ обіцяли розробити правила — і для транспорту, і для спортивних змагань.

Вчора головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що ініціював громадське обговорення рекомендацій на випадок пом’якшення карантину. Наразі епідеміологи сформували проекти тимчасових рекомендацій щодо проведення ЗНО, відновлення роботи дитсадочків, готелів, автотранспортних перевезень і спортивних заходів. Обмеження у цих сферах планується скасувати під час наступних двох етапів виходу з карантину.