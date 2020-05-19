Правові новини: Данішевська повідомила, чому судді обурилися зарплатам у 47 тис. грн

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Зарплата суддів на час дії карантину була обмежена до 47 тис. грн. Голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла, чому суддівська спільнота обурилася і виступила проти такого обмеження суддівської винагороди.

З різних причин. Є Конституція України, є закони. У нас хіба дозволяється обмежити хоч комусь зарплату із сьогодні на завтра?, — пояснила Данішевська в інтерв’ю «РБК-Україна».

На її думку, про зменшення рівня зарплат влада щонайменше повинна попереджати заздалегідь. Також очільниця Верховного суду нагадала, що держава запрошувала знаних юристів брати участь у конкурсах на посади і обіцяла певні умови праці.

А потім вирішила не просто змінити умови, а звести їх до майже середньої зарплати… Ми з’ясували, що в нашій країні близько 200 тис. чиновників, але це зменшення зарплати торкнулося менше ніж 1% з них. Та воно стосується 100% суддів, — розповіла Данішевська.

Вона назвала такі дії влади очевидним наступом на незалежність судової системи. Водночас суддя визнала, що висока заробітна плата лише зменшує кількість тих, хто може хабарем спокусити суддю.

Звісно, ніколи заробітна плата не буде аж настільки високою, щоб не спокусити або залякати когось. Таке може траплятися, але ризики корупції значно зменшуються, якщо людина отримує достойний рівень винагороди, — резюмувала Данішевська.

Нагадаємо, судді районних судів отримали суттєве підвищення зарплати з січня 2020 року. Але через три місяці — у квітні заробітну плату їм урізали через запровадження карантинних обмежень.