Правові новини: Данішевська розповіла, коли чекати колапсу судової системи

https://racurs.ua/ua/n138424-golova-verhovnogo-sudu-rozpovila-koly-chekaty-kolapsu-sudovoyi-systemy.html

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Валентина Данішевська, очільниця Верховного суду, не виключила, що вже наступного місяця в Україні може статися колапс судової системи. Зокрема, за її словами, нині існують проблеми з оплатою праці працівників апаратів судів першої та другої інстанцій.

Серйозно стоїть питання фінансування судової системи… Вже зараз є проблеми із придбанням паперу, конвертів, марок… Так, неможливість направлення повістки унеможливлює розгляд справи судом. Існують також проблеми з оплатою праці працівників апаратів судів першої та другої інстанцій. Зупиняється будівництво судів, ремонти тощо, — розповіла Данішевська в інтерв’ю «РБК-Україна».

За її словами, у судовій владі розуміють, що під час пандемії коронавірусу країна потребує грошей на лікування людей, тому ремонти чи будівництво судів відкладається. Однак, на думку голови Верховної суду, відкласти процесуальні гарантії неможливо.

Що ж стосується зарплат суддів, у 2016 році держава взяла курс на боротьбу із корупцією. Один з елементів такої боротьби — це встановлення підвищеної заробітної плати працівникам антикорупційних та правоохоронних органів, суддям… Судді районних судів отримали суттєве підвищення тільки цьогоріч у січні. Тобто фактично вони отримували високу зарплату лише три місяці, адже у квітні її зменшили через запровадження карантинних обмежень, — розповіла Данішевська.





Разом з тим, вона визнала, що висока заробітна плата лише зменшує кількість тих, хто може спокусити суддю. Водночас, на її думку, ризики корупції значно зменшуються, якщо людина отримує достойний рівень винагороди.

Нагадаємо, торік Данішевська розкритикувала судову реформу, яку запроваджує влада після проведення президентських та парламентських виборів у 2019 році. Серед іншого судова реформа Зеленського передбачала скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, зміну дисциплінарних процедур стосовно суддів, повну заміну Вищої кваліфкомісії суддів та створення комісії з етики при Вищій раді правосуддя. Схвалення судової реформи викликало критику іноземних інституцій — генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.