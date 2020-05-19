Ракурсhttps://racurs.ua/
США, Росія та Бразилія: змінилася трійка коронавірусних лідерів у світіhttps://racurs.ua/ua/n138423-brazyliya-uviyshla-do-triyky-lideriv-za-kilkistu-hvoryh-na-koronavirus.htmlРакурс
Бразилія перемістилася на третє місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. На сьогоднішній день у країні підтверджено 255,4 тис. випадків зараження COVID-19.
Раніше третю сходинку рейтингу займала Велика Британія, інформує сайт Університету Джонса Хопкінса.
Друге місце за кількістю інфікованих займає Росія. У країні майже 300 тис. хворих на COVID-19.
Лідером залишаються США, тут зафіксовано понад 1,5 млн випадків зараження.
Слід уточнити, що Бразилія за кількістю летальних випадків від коронавірусу займає шосте місце у світі. Влада країни інформуює про 16,9 тис. загиблих від інфекції.
Всього у світі на сьогодні зафіксовано 4,8 млн випадків зараження коронавірусом. Жертвами інфекції стали 318,9 тис. осіб.
Як раніше писав «Ракурс», статую Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро під час Великодньої служби ненадовго «одягли» в медичний халат. Організатори акції таким незвичайним чином висловили подяку медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом.