Бразилія увійшла до трійки лідерів за кількістю хворих на коронавірус. Фото: eurasia.expert

https://racurs.ua/ua/n138423-brazyliya-uviyshla-do-triyky-lideriv-za-kilkistu-hvoryh-na-koronavirus.html

Ракурс

Бразилія перемістилася на третє місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. На сьогоднішній день у країні підтверджено 255,4 тис. випадків зараження COVID-19.

Раніше третю сходинку рейтингу займала Велика Британія, інформує сайт Університету Джонса Хопкінса.

Друге місце за кількістю інфікованих займає Росія. У країні майже 300 тис. хворих на COVID-19.

Лідером залишаються США, тут зафіксовано понад 1,5 млн випадків зараження.

Слід уточнити, що Бразилія за кількістю летальних випадків від коронавірусу займає шосте місце у світі. Влада країни інформуює про 16,9 тис. загиблих від інфекції.

Всього у світі на сьогодні зафіксовано 4,8 млн випадків зараження коронавірусом. Жертвами інфекції стали 318,9 тис. осіб.

Як раніше писав «Ракурс», статую Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро під час Великодньої служби ненадовго «одягли» в медичний халат. Організатори акції таким незвичайним чином висловили подяку медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом.