Бразилия вошла в тройку лидеров по количеству больных коронавирусом. Фото: eurasia.expert

https://racurs.ua/n138423-braziliya-voshla-v-troyku-liderov-po-kolichestvu-bolnyh-koronavirusom.html

Ракурс

Бразилия переместилась на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в стране подтверждено 255,4 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее третью ступень рейтинга занимала Великобритания, информирует сайт Университета Джонса Хопкинса.

Второе место по количеству инфицированных занимает Россия. В стране почти 300 тыс. больных COVID-19.

Лидером остаются США, здесь зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения.

Следует уточнить, что Бразилия по количеству летальных случаев от коронавируса занимает шестое место в мире. Власти страны информируют о 16,9 тыс. погибших от инфекции.

Всего в мире на сегодняшний день зафиксировано 4,8 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 318,9 тыс. человек.

Как ранее писал «Ракурс», статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро во время Пасхальной службы ненадолго «одели» в медицинский халат. Организаторы акции таким необычным образом выразили благодарность медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.