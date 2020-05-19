Ракурсhttps://racurs.ua/
США, Россия и Бразилия: изменилась тройка коронавирусных лидеров в миреhttps://racurs.ua/n138423-braziliya-voshla-v-troyku-liderov-po-kolichestvu-bolnyh-koronavirusom.htmlРакурс
Бразилия переместилась на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в стране подтверждено 255,4 тыс. случаев заражения COVID-19.
Ранее третью ступень рейтинга занимала Великобритания, информирует сайт Университета Джонса Хопкинса.
Второе место по количеству инфицированных занимает Россия. В стране почти 300 тыс. больных COVID-19.
Лидером остаются США, здесь зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения.
Следует уточнить, что Бразилия по количеству летальных случаев от коронавируса занимает шестое место в мире. Власти страны информируют о 16,9 тыс. погибших от инфекции.
Всего в мире на сегодняшний день зафиксировано 4,8 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 318,9 тыс. человек.
Как ранее писал «Ракурс», статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро во время Пасхальной службы ненадолго «одели» в медицинский халат. Организаторы акции таким необычным образом выразили благодарность медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.