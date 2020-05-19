Памятник Жукову в Харькове. Фото: 1+1

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Ракурс

Памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове облили красной краской.

Сегодня около 5.00 на бюст советскому маршалу на проспекте Жукова два парня вылили краску, после чего убежали. Работник администрации Немишлянского района, который стал свидетелем происшествия, пытался догнать нарушителей, но не смог. Об этом 19 мая сообщает «Суспільне».

Сейчас коммунальщики отмывают постамент и чинят поврежденные буквы в имени Жукова. В областной полиции рассказали, что по поводу повреждения памятника к ним никто не обращался.

Как известно, памятник Жукову уже не впервые оказался в эпицентре событий в Харькове. В июне 2019 года его снесли представители «Национального корпуса» и «Правого сектора». Уже в июле постамент восстановили усилиями городской власти. В ноябре прошлого года памятник также облили красной краской. Кроме того, 26 февраля этого года городской совет Харькова повторно переименовал проспект Григоренко на проспект Жукова.

Напомним, 7 мая в Харькове неизвестные залили белой краской памятник героям Небесной сотни, который расположен на площади Героев Небесной сотни.