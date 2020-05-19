Пам’ятник Жукову у Харкові. Фото: 1+1

https://racurs.ua/ua/n138422-u-harkovi-nevidomi-oblyly-farbou-pam-yatnyk-marshalu-jukovu-foto.html

Ракурс

Пам’ятник маршалу Георгію Жукову в Харкові облили червоною фарбою.

Сьогодні близько 5.00 на бюст радянському маршалу на проспекті Жукова двоє невідомих вилили фарбу, після чого втекли. Працівник адміністрації Немишлянського району, який став свідком події, намагався наздогнати порушників, але не зміг. Про це 19 травня повідомляє «Суспільне».

Наразі комунальники відмивають постамент і лагодять пошкоджені букви в імені Жукова. В обласній поліції розповіли, що з приводу пошкодження пам’ятника до них ніхто не звертався.

Як відомо, пам’ятник Жукову вже не вперше опинився в епіцентрі подій у Харкові. У червні 2019 року його знесли представники «Національного корпусу» та «Правого сектору». Вже в липні постамент відновили зусиллями міської влади. У листопаді минулого року пам’ятник теж обливали червоною фарбою. Крім того, 26 лютого цього року міська рада Харкова повторно перейменувала проспект Григоренка на проспект Жукова.

Нагадаємо, 7 травня у Харкові невідомі залили білою фарбою пам’ятник героям Небесної сотні, який розташований на майдані Героїв Небесної сотні.