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Ракурс
Наслідки вандалізму, фото: Національна поліція

На Тернопільщині вандал розмалював фарбою церкву та меморіальний комплекс Другої світової війни (ФОТО)

9 тра 2020, 16:35
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На Тернопільщині поліція затримала 26-річного жителя Тернополя, який розмалював червоною фарбою фасад меморіального комплексу «Вічний вогонь» у Старому парку цього міста, а також ворота і фасад розташованої в Тернополі церкви Віри, Надії, Любові і матері їх Софії Української православної церкви Московського патріархату.

Вандала затримали сьогодні вночі близько 3.00 — невдовзі після вчинення правопорушення. Його у компанії ще чотирьох жителів Тернополя віком від 20 до 26 років помітили в Старому парку патрульні. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що затриманий мав при собі п’ятилітрове відро, частково наповнене червоною фарбою. Він зізнався правоохоронцям у вчиненні цих актів вандалізму. За словами затриманого, ці дії він вчинив самостійно.

Щодо затриманого складені протоколи відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КупАП) — ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) та ст. 44−3 (порушення правил щодо карантину людей).

Також вирішується питання щодо складання адмінпротоколів за статтею 44−3 КупАП щодо інших затриманих учасників цієї компанії.

Наслідки вандалізму, фото: Національна поліція



Наслідки вандалізму, фото: Національна поліція

Нагадаємо, наприкінці квітня у Рівному вандали написом на підтримку донецьких терористів спаплюжили пам’ятник радянським танкістам, які загинули в місті під час Другої світової війни.

Джерело: Ракурс


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