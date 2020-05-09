Последствия вандализма, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n137967-na-ternopolschine-vandal-razrisoval-kraskoy-cerkov-i-memorialnyy-kompleks-vtoroy-mirovoy-voyny.html

Ракурс

На Тернопольщине полиция задержала 26-летнего жителя Тернополя, который разрисовал красной краской фасад мемориального комплекса «Вечный огонь» в Старом парке этого города, а также ворота и фасад расположенной в Тернополе церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вандала задержали сегодня ночью около 3.00 — вскоре после совершения правонарушения. Его в компании еще четырех жителей Тернополя в возрасте от 20 до 26 лет заметили в Старом парке патрульные. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что задержанный имел при себе пятилитровое ведро, частично наполненное красной краской. Он признался правоохранителям в совершении этих актов вандализма. По словам задержанного, эти действия он совершил самостоятельно.

В отношении задержанного составлены протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) и ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей).

Также решается вопрос о составлении админпротоколов по статье 44−3 КУоАП в отношении других задержанных участников этой компании.

Напомним, в конце апреля в Киеве вандалы надписью в поддержку донецких террористов осквернили памятник советским танкистам, погибшим в городе во время Второй мировой войны.